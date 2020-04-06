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Общество | Детские поликлиники Пензы будут закрывать на дезинфекцию

06.04.2020|08:13
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В детских поликлиниках Пензы начнут проводить дезинфекцию. Таким образом в городе пытаются предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции и защитить пациентов и медперсонал, который продолжает работать в полном составе.

«На время дезинфекции объект закрывается полностью, медицинские работники прием не осуществляют. Обработке подлежат все подразделения, кабинеты, помещения, холлы, входные группы и лестничные пролеты, комнаты отдыха персонала и т. д.», - пояснили в региональном минздраве.

В понедельник, 6 апреля, обработка ждет поликлинику № 8 на улице Мира, 70. Какое учреждение закроется следующим, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что тотальную обработку начнут проводить и в поликлиниках для взрослого населения. С графиком можно ознакомиться здесь.

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Гость|06.04.2020 08:31|

Сппсибо за информацию!

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