Определен график работы медиков в выходные и праздники

09.06.2025 | 11:55

В Пензенской области определили график работы медицинских организаций в период с 12 по 15 июня. Выходные приурочены к празднованию Дня России.

Так, контакт-центры на базе номера 122 будут доступны все дни с 8:00 до 14:00:

- цифра 3 - обслуживание взрослого населения Пензы;

- цифра 4 - обслуживание детского населения Пензы;

- цифра 5 - обслуживание жителей Пензенской области;

- цифра 6 - горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;

- цифра 7 - горячая линия по вопросам записи на обучение оказанию первой помощи;

- цифра 8 - вызов врача на дом с голосовым помощником «Еленой».

13 и 14 июня с 8:00 до 12:00 через контакт-центры можно будет вызвать врача на дом (речь идет о медицинских организациях, обслуживающих свыше 20 000 человек). 12-го и 15-го числа такой возможности не окажется.

В поликлиниках участковых больниц 13 и 14 июня с 8:00 до 14:00 пациентов примут в кабинетах неотложной медицинской помощи. Туда можно обратиться в том числе за выпиской лекарств, выдачей, продлением или закрытием листков нетрудоспособности. 12 и 15 июня - выходные дни.

В поликлиниках центральных районных больниц, а также во взрослых и детских поликлиниках Пензы 13 и 14 июня с 8:00 до 14:00 будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи. Кроме того, с 8:00 до 12:00 примут звонки для вызова доктора на дом в этот же день. 12-го и 15-го числа откроются только поликлиники для взрослых в Пензе.

Женские консультации 12 и 15 июня также будут недоступны.

В минздраве подчеркнули, что дежурные администраторы лечебных учреждений станут принимать звонки круглосуточно.

Изменений в оказании специализированной помощи в круглосуточных стационарах, а также скорой помощи не предвидится, службы будут работать в обычном режиме - без выходных.