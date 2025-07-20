В Пензе ремонтируют поликлинику центра спецвидов медпомощи

20.07.2025 | 10:00

В Пензе в поликлинике областного центра специализированных видов медпомощи капитально ремонтируют кровлю, фасад и входные группы.

В результате не только обновится внешний вид поликлиники, но и повысится ее энергоэффективность.

«Ремонт позволит снизить теплопотери в холодное время года и обеспечит надежную защиту от атмосферных осадков, а также создаст более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», - уточнил главный врач центра Сергей Рыбалкин.

Работы проводятся за счет регионального бюджета.

Завершение ремонта запланировано на октябрь, сообщили в областном минздраве.