Названы сроки строительства детской поликлиники на ГПЗ

В пензенском микрорайоне ГПЗ по просьбам местных жителей откроют детскую поликлинику, но не скоро.
«Когда же начнется строительство поликлиники для взрослых и детей на ГПЗ? Ездить в поликлинику на Парковой проблематично... 101-й автобус один идет через Маяк...» - пожаловалась горожанка в группе губернатора во «ВКонтакте».
Женщине ответил представитель регионального правительства.
«По проекту модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» начало строительства детской поликлиники на ГПЗ запланировано на 2027-2028 годы», - сообщил он.
В 2022-м, отвечая на аналогичный вопрос, чиновники утверждали, что «рассматривается вопрос строительства комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику, в районе ГПЗ-24».
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