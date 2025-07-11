Названы сроки строительства детской поликлиники на ГПЗ

11.07.2025 | 18:46

В пензенском микрорайоне ГПЗ по просьбам местных жителей откроют детскую поликлинику, но не скоро.

«Когда же начнется строительство поликлиники для взрослых и детей на ГПЗ? Ездить в поликлинику на Парковой проблематично... 101-й автобус один идет через Маяк...» - пожаловалась горожанка в группе губернатора во «ВКонтакте».

Женщине ответил представитель регионального правительства.

«По проекту модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» начало строительства детской поликлиники на ГПЗ запланировано на 2027-2028 годы», - сообщил он.

В 2022-м, отвечая на аналогичный вопрос, чиновники утверждали, что «рассматривается вопрос строительства комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику, в районе ГПЗ-24».