С августа детские поликлиники в Пензе будут работать дольше

18.07.2025 | 16:36

С 1 августа в детских поликлиниках Пензы продлевается время работы. Это делается в преддверии учебного года для удобства родителей.

График в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 6 и 8 будет таким:

- с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00;

- в субботу - с 8:00 до 16:00 (было до 14:00);

- воскресенье - выходной.

«Все интересующие вопросы можно задать по телефону контакт-центра по обслуживанию детского населения города Пензы на базе единого телефонного номера 122 (добавочная цифра 4) и по телефону 990-130.

При возникновении спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у каждого есть возможность обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения круглосуточно по телефону 8 (937) 412-63-01», - пояснили в региональном минздраве.

В последний раз график работы детских поликлиник менялся осенью 2023 года. Тогда время приема с понедельника по пятницу продлили с 19:00 до 20:00.