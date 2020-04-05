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Общество | В Пензе дезинфекцию поликлиник завершат к 18 апреля

05.04.2020|14:56
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В пензенских поликлиниках продолжат проводить тотальную дезинфекцию. В связи с этим учреждения будут закрываться на один день.

Так, в понедельник, 6 апреля, санитарные мероприятия проведут в 6-й поликлинике (улица Гагарина, 24), 7-го числа – в 4-й (улица Парковая, 3), а 8-го – в поликлинике № 14 (улица Стасова, 7).

9 апреля пациенты не смогут попасть на прием в медучреждение № 9, расположенное на улице Баумана, 65, и № 10 – на Пушанина, 9а.

10-го числа обработка планируется в поликлинике № 7 на улице Аустрина, 160. 14 апреля санитарные мероприятия проведут в учреждениях № 11 (улица Калинина, 1а) и 12 (улица Мира, 43).

15 апреля на дезинфекцию закроют поликлинику № 13 (улица Кронштадтская, 12), 16-го - № 8 (улица Краснова, 60), 17-го - № 5 (Жемчужный проезд, 8).

«Просим жителей с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в целях профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», - обратилась к пензенцам пресс-служба регионального минздрава.

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Гость|05.04.2020 15:50|

Здравствуйте. Очень хорошо,что будут дезинфецировать. А когда будут принимать больных, которые записались к врачам за месяц, если в этот день больница закрыта на дезинфекцию?

Гость|05.04.2020 15:51|

Молодцы!!!{ зато управляющие компании ежедневно должны обрабатывать подъезды

Имя: Гость
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