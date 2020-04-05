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Общество | Егор Крид попросил пензенцев оставаться дома и пожелал всем любви

05.04.2020|10:56
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Еще один знаменитый пензенец попросил жителей области оставаться дома. Видеобращение Егора Крида на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram в субботу, 4 апреля, разместил губернатор Иван Белозерцев.

«Всем привет, друзья. Я бы хотел обратиться ко всем жителям нашей страны и в отдельности к жителям города Пенза. Я бы хотел попросить лично от себя каждого из вас: оставайтесь дома, не выходите без какой-то сильной необходимости», - подчеркнул певец.

Егор Крид призвал провести больше времени с родными и близкими, поберечь себя и пожелал всем любви.

«Да, самоизоляция - это непросто, я прекрасно понимаю. Знаю, и мы работаем над решениями в экономике, чтобы поддержать людей и предприятия, но, принимая эти решения, мы на первое место ставим безопасность граждан», - прокомментировал видеозапись Иван Белозерцев.

Ранее с призывом оставаться дома и соблюдать требования самоизоляции к пензенцам обращались известный композитор и исполнитель Денис Майданов и российский шоумен Михаил Турецкий.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость|05.04.2020 11:02|

Что это за мутант?

Гость|05.04.2020 11:02|

penzainform.ru писал(a):

мы на первое место ставим безопасность граждан», - прокомментировал видеозапись Иван Белозерцев.
А когда карантина?

Гость|05.04.2020 11:04|

Хватит уже издеваться над нами!Зачем весь этот балаган????

Гость|05.04.2020 11:06|

А Серожа Пенкин когда нам привет передаст? А Воля Неволя?

Гость|05.04.2020 11:08|

Кто этот крид?

Гость|05.04.2020 11:08|

Егора забыли спросить, авторитетное мнение.

Гость|05.04.2020 11:11|

Стебутся как хотят Криды,Снежки,Родригесы. Им бы лопату в руки да кирпичи,или к станку

на 12 часов.

Гость|05.04.2020 11:12|

Мы ждали это эпохальное обращение.

Гость|05.04.2020 11:13|

У Заслуженного или чудики рекламу себе делают или лицемеры себя проявляют по полной.

Вот например ссылка на общение Заслуженного с главным мгерычем,а по совместительству главным волонтёром:«Все должны понимать, что если всем всё прощать и раздаривать, то не просто все привыкнут и обнаглеют, но ещё и столько денег в казне не хватит на более важные моменты»!У поганца есть главнее проблема,чем людям помогать во время пандемии.А ничего,что мы,вам поганцам,на это почти 300 лямов выделили?

Гость|05.04.2020 11:13|

А что молчит ПАВЕЛ ПЕТУХ ВОЛЯ?

Гость|05.04.2020 11:14|

А Серго Пенкин?

Гость|05.04.2020 11:14|

Его правда Тимати жгет?

Гость|05.04.2020 11:15|

Кого? Серго?

Гость|05.04.2020 11:17|

А чё мродвин не выступил в Дагестане?очко заискрило?

Гость|05.04.2020 11:17|

Его бы по-хорошему харей протащить об асфальт

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Имя: Гость
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