05.04.2020 | 10:56

Еще один знаменитый пензенец попросил жителей области оставаться дома. Видеобращение Егора Крида на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram в субботу, 4 апреля, разместил губернатор Иван Белозерцев.

«Всем привет, друзья. Я бы хотел обратиться ко всем жителям нашей страны и в отдельности к жителям города Пенза. Я бы хотел попросить лично от себя каждого из вас: оставайтесь дома, не выходите без какой-то сильной необходимости», - подчеркнул певец.

Егор Крид призвал провести больше времени с родными и близкими, поберечь себя и пожелал всем любви.

«Да, самоизоляция - это непросто, я прекрасно понимаю. Знаю, и мы работаем над решениями в экономике, чтобы поддержать людей и предприятия, но, принимая эти решения, мы на первое место ставим безопасность граждан», - прокомментировал видеозапись Иван Белозерцев.

Ранее с призывом оставаться дома и соблюдать требования самоизоляции к пензенцам обращались известный композитор и исполнитель Денис Майданов и российский шоумен Михаил Турецкий.

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