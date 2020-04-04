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Общество | В Пензе снова заработали магазины автозапчастей

04.04.2020|18:24
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На территории Пензенской области режим повышенной готовности будет сохраняться до 30 апреля. Постановление об этом подписал губернатор Иван Белозерцев. Для всех граждан до конца месяца продолжает действовать режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ограничения не распространяются на граждан, имеющих справки с работы, если она не приостановлена.

По итогам заседания регионального оперативного штаба глава области выступил с обращением к населению.

«С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики региона особое значение и внесены в отдельный перечень», - сообщил Иван Белозерцев.

Он также отметил, что малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми получат помощь в виде продуктовых наборов. Кроме того, детские сады продолжат работу в формате дежурных групп, а школы будут вести дистанционное образование.

Вздохнули с облегчением, наконец, автовладельцы, которые в последние дни из-за ограничений не могли приобрести даже лампочки для своих машин, не говоря уж о более серьезных деталях. Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который вошли и запчасти. Это значит, что специализированные торговые точки для автомобилистов открыты.

«Простой у нас в магазине длился приблизительно неделю, то есть с выхода постановления губернатора. Мы соблюдаем все порядки, это очень тяжело. Наш бизнес, в котором мы занимаемся продажей моторных масел и автозапчастей, нужен покупателям, потому что все также ездят на машинах», - отметил старший менеджер автомагазина Кирилл Борискин.

В обращении к населению глава региона отметил также, что для организации передвижения между муниципальными образованиями в условиях ограничения будут разработаны специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населенные пункты Пензенской области.

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Гость|04.04.2020 18:53|

наконец-то нормальная новость!

И главное бабушки точно не ходят за запчастями!

Гость|04.04.2020 19:13|

На улице полно народа. Молодежь толпами гуляет, мамочки прутся с детьми в супермаркеты. Народ расслабился.

Гость|04.04.2020 19:20|

Это неправильное решение, нельзя разрешать торговать автозапчастями

Гость|04.04.2020 19:58|

У кого есть рычаги давления на Кастрюлю,тот и не прекращал работать.Сейчас подтягивается вторая волна крутышек.А голодранцы рыночные,всякая мебельная шушера будут сидеть до 30 апреля.

Гость|04.04.2020 20:00|

Ждём благословления на открытие магазинов трусов. Не всё сразу. Но мы надеемся.

Гость|04.04.2020 20:12|

penzainform.ru писал(a):

«С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики региона особое значение и внесены в отдельный перечень», - сообщил Иван Белозерцев.
Во-первых, прозвучало"перечни".

Во-вторых и в-главных, где бы посмотреть эти "перечни"? Иван такой загадочный - презагадочный..

Гость|04.04.2020 20:20|

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Имя: Гость
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