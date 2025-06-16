В Пензе задержали водителя «Волги», протаранившего магазин

16.06.2025 | 12:14

В Пензе нашли и задержали водителя «Волги», который протаранил магазин электротоваров на проспекте Победы, 97 (напротив остановки «Магазин «Океан»). Авария случилась ночью в пятницу, 13 июня.

Момент ДТП появился в Сети. На кадрах запечатлено, как в 2:12 машина влетает в торговую точку, разрушая стеклянную стену, и врезается в стеллажи с товарами. Водитель выбирается из «Волги» и убегает по внутреннему проходу. Буквально через несколько секунд на месте появляются сотрудники ДПС.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в областной ГАИ, автомобилиста задержали, им оказался 19-летний пензенец.

После этого случая в городе произошло еще 2 подобных. В понедельник, 16 июня, на улице Бригадной, 12, в микрорайоне Свинтрест, в продуктовый магазин въехала иномарка.

В воскресенье, 15 июня, на улице Путевой (Пенза-IV) автолюбительница на Kia протаранила стену торговой точки.