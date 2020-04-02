02.04.2020 | 11:29

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».

Согласно им, расширяется список организаций, которые продолжают деятельность в период самоизоляции.

«Ограничения не распространяются, помимо ранее обозначенных сфер, на работников жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций, связанных с ведением строительства и осуществляющих управление многоквартирными домами», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Иван Белозерцев ответил на обращение жителей региона, пожаловавшихся на халатное отношение управляющих компаний к обработке подъездов в период пандемии коронавируса.

Технических работников УК и ТСЖ, которые занимаются обработкой подъездов, обеспечат необходимыми средствами защиты. Ежедневно руководители организаций будут представлять фотоотчеты и доклады о проделанной работе.

Недобросовестные управляющие компании будут привлекаться к ответу.

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