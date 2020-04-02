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Общество | В регионе режим самоизоляции не коснется дорожников и строителей

02.04.2020|11:29
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».

Согласно им, расширяется список организаций, которые продолжают деятельность в период самоизоляции.

«Ограничения не распространяются, помимо ранее обозначенных сфер, на работников жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций, связанных с ведением строительства и осуществляющих управление многоквартирными домами», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Иван Белозерцев ответил на обращение жителей региона, пожаловавшихся на халатное отношение управляющих компаний к обработке подъездов в период пандемии коронавируса.

Технических работников УК и ТСЖ, которые занимаются обработкой подъездов, обеспечат необходимыми средствами защиты. Ежедневно руководители организаций будут представлять фотоотчеты и доклады о проделанной работе.

Недобросовестные управляющие компании будут привлекаться к ответу.

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Гость|02.04.2020 11:49|

Город бы убрали, вымыли, пока народу мало и машин, пыль столбом, как смок.

Гость|02.04.2020 11:52|

компанию Сервис дом когда нибудь заставят что то делать даже уж не обрабатывать а просто хотя бы мусор в подьздах убирать

Гость|02.04.2020 11:53|

Помыли бы улицы водой. Страшная пылища.

Гость|02.04.2020 11:55|

И так полгорода работает. Давайте ещё строителей на стройки выпустим. Кто в итоге не работает? Магазины одежды и кино?

Гость|02.04.2020 11:56|

Гость писал(a):

Кто в итоге не работает? Магазины одежды и кино?
Торговые центры, общепит. Там, где есть скопление людей.

Гость|02.04.2020 11:56|

penzainform.ru писал(a):

«Ограничения не распространяются, помимо ранее обозначенных сфер, на работников жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
А как же иначе оправдать замену бордюров на проспекте строителей? БОРДЮРЫ!!!БОРДЮРЫ!!! А вы просите улицы помыть. Чудаки.

Гость|02.04.2020 11:58|

Бордюр это вакцина от короновируса

Гость|02.04.2020 12:05|

Правельна ани не люди пусть работают

Гость|02.04.2020 12:09|

А как же иначе оправдать замену бордюров на проспекте строителей? БОРДЮРЫ!!!БОРДЮРЫ!!! А вы просите улицы помыть. Чудаки.

+100

Гость|02.04.2020 12:11|

Уже почти конец недели,а они решили!

Гость|02.04.2020 12:11|

Да он не кого не коснулся кроме троллейбусного депо как работали тат и работают все

Гость|02.04.2020 12:12|

пускай моют улицы и дезинфицируют подъезды. зав всю неделю на кулакова и пушкина не видел управляек

Гость|02.04.2020 12:12|

То есть строители и дорожники не могут быть инфицированными. А в магазин - только если жрать нечего. Где логика?

Гость|02.04.2020 12:12|

Бар континент работает,там сотни народу по ночам

Гость|02.04.2020 12:13|

В Москве все стройки по закрывали,а в Пензе можно работать...

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Имя: Гость
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