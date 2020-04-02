02.04.2020 | 08:24

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на жалобы жителей региона, касающиеся халатного отношения управляющих компаний к обработке мест общего пользования в период пандемии коронавируса.

«Они обязаны приводить в порядок подъезды, они обязаны с моющими, дезинфицирующими средствами мыть эти подъезды. За это отвечает руководитель управляющей компании», - подчеркнул глава региона. Его заявление опубликовано на официальных страницах Белозерцева в соцсетях.

Эти что требования предъявляются ко всем УК и ТСЖ, работающим в области. Они должны исполнять свои обязательства за счет средств граждан, оплачивающих их услуги.

Технических работников УК и ТСЖ, которые занимаются обработкой подъездов, обеспечат необходимыми средствами защиты. Ежедневно руководители организаций будут предоставлять фотоотчеты и доклады о проделанной работе.

Обо всех нарушениях пензенцы могут сообщать в региональное управление Госжилстройтехинспекции (94-13-91, ginsp58@mail.ru).

«К недобросовестным будем применять самые жесткие меры!» - резюмировал губернатор.

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