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Общество | За халатность во время пандемии пригрозили жесткими мерами

02.04.2020|08:24
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на жалобы жителей региона, касающиеся халатного отношения управляющих компаний к обработке мест общего пользования в период пандемии коронавируса.

«Они обязаны приводить в порядок подъезды, они обязаны с моющими, дезинфицирующими средствами мыть эти подъезды. За это отвечает руководитель управляющей компании», - подчеркнул глава региона. Его заявление опубликовано на официальных страницах Белозерцева в соцсетях.

Эти что требования предъявляются ко всем УК и ТСЖ, работающим в области. Они должны исполнять свои обязательства за счет средств граждан, оплачивающих их услуги.

Технических работников УК и ТСЖ, которые занимаются обработкой подъездов, обеспечат необходимыми средствами защиты. Ежедневно руководители организаций будут предоставлять фотоотчеты и доклады о проделанной работе.

Обо всех нарушениях пензенцы могут сообщать в региональное управление Госжилстройтехинспекции (94-13-91, ginsp58@mail.ru).

«К недобросовестным будем применять самые жесткие меры!» - резюмировал губернатор.

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Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|02.04.2020 08:31|

Ой ты наш радетель...

Гость|02.04.2020 08:32|

Ох и балаболы.

Гость|02.04.2020 08:38|

Ещё бы приняли меры к тем, кто убрал автобусы и троллейбусы. И теперь люди вынуждены втискиваться в маршрутки.

Гость|02.04.2020 08:42|

легко взяли и скинули ответственность за распространение ковида на частников! ждем 2 недели

Гость|02.04.2020 08:45|

А смог бы это вирус пробиться у нас во времена СССР?

Имя: Гость
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