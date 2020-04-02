02.04.2020 | 15:37

В Пензе родителей и опекунов детей и подростков, которые в период самоизоляции окажутся на улице, будут штрафовать. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

16 марта глава региона Иван Белозерцев объявил в области режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия, плановые медосмотры и госпитализация отменили, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение, некоторые организации закрылись.

Дни с 28 марта по 5 апреля были объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в стране. Однако многие не пожелали оставаться дома, соблюдая предосторожность и ограничив контакты с другими людьми. Улицы, скверы, площади и дворы домов заполонили группы гуляющих пар, семей с детьми и подростков.

31 марта Иван Белозерцев внес в постановление изменения, согласно которым меры по нераспространению опасной азиатской болезни ужесточились. Всем жителям региона рекомендовали оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять питомцев.

«В случае нарушения правил, установленных вышеуказанным постановлением, будут применены меры административной ответственности в соответствии со статьей 20.6(1) КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В частности, предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Если правоохранители систематически будут замечать на улице детей или подростков, то родителям или законным представителям придется нести ответственность по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Уважаемые родители, будьте внимательнее к своим детям, объясняйте им правила безопасного поведения в сложившейся ситуации и не нарушайте их сами. Берегите себя и своих близких!», - обратилась к пензенцам мэрия.

1 апреля горожанка рассказала редакции портала PenzaInform.ru о том, как на ее глазах двое сотрудников полиции и работница ПДН остановили 14-летнюю девочку, вышедшую из подъезда в магазин, расположенный в соседнем доме.

«Вызвали родителей, проверили паспорта, вроде бы составили протокол и пригрозили передать материал в детскую комнату полиции за нахождение ребенка на улице во время режима самоизоляции», - поделилась женщина.

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