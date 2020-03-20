В режиме повышенной готовности регион будет жить до 15 апреля.

20.03.2020 | 18:56

Информации о том, сколько пензенцев находится за пределами России, в распоряжении областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом пока нет. Но данные о вернувшихся из других стран поступают. В списке - 291 один человек.

Согласно постановлению главного санитарного врача страны Анны Поповой, люди, приехавшие из-за рубежа, обязаны провести две недели в самоизоляции и сообщить о себе на горячую линию Роспотребнадзора.

К нарушителям будут применяться меры.

«Полиция составляет протокол об административном правонарушении вместе с нами, и они привлекаются к административной ответственности. Но если эти люди, выйдя, заразили кого-то другого, то там уже близко к уголовной ответственности. А если тот человек умрет, то уголовная ответственность точно наступает», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего под медицинским наблюдением находилось 739 человек. Теперь по домам сидят 485 - это пензенцы, вернувшиеся из-за границы.

«По истечении 14 дней прибывший из-за рубежа гражданин может свободно посещать любые мероприятия, выходить на работу. Но за ним еще будет осуществляться наблюдение в течение последующих двух недель», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Повторный анализ на наличие или отсутствие коронавируса пройдут и близкие родственники заразившейся женщины. Об этом рассказали участники пресс-конференции. Всего область в настоящее время располагает 4 300 тест-системами для обследования граждан. Запасы по мере необходимости пополняются.

Также на пресс-конференции ответили на вопросы родителей учеников начальной школы, которым не с кем оставить детей дома.

«С понедельника организовать работу дежурных групп в школах, например, по 5-10 человек, где ребята могли бы заниматься в отдельном классе на каждом этаже, чтобы потоки их не пересекались», - призвал Иван Белозерцев.

С 23 марта новшество ждет и учащиеся колледжей техникумов: они перейдут на дистанционное обучение.

«Те, кто проживает в общежитии (а в Пензе это 1 359 человек), могут остаться в общежитии, потому что здесь обеспечена инфраструктура», - заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В режиме повышенной готовности регион будет жить до 15 апреля.

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