01.04.2020 | 15:13

В среду, 1 апреля, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Запись разговора с ним разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В настоящий момент на лечении в областном центре специализированных видов медицинской помощи с таким диагнозом лежат 15 человек.

«В реанимации находятся три пациента с коронавирусной инфекцией. Один пациент на ИВЛ (искусственной вентиляции легких. - Прим. ред.), два на кислородной поддержке. Состояние их стабильное. Без ухудшения», - отчитался Александр Никишин.

Он добавил, что эти больные в возрасте.

У остальных коронавирус проявляется в легкой и средней степени тяжести.

«Надо отметить, в основном в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет с тяжелой сопутствующей патологией, такой как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет, и большое значение имеет фактор ожирения», - уточнил чиновник.

Александр Никишин отметил, что больницы в регионе обеспечены необходимыми лекарственными средствами и оборудованием, готовы к приему больных опасным вирусом.

«Но мы прогнозируем ситуацию по самому неблагоприятному течению заболеваемости. Мы сейчас сделали заявку. Нам в ближайшее время поступят и аппараты ИВЛ, и лекарственные препараты. Мы сейчас делаем шестимесячный запас, чтобы в случае большой вспышки мы могли обеспечить всех пациентов лекарственными препаратами», - пояснил министр.

По его словам, в короткие сроки в регионе можно разместить от 600 дополнительных коек на первом этапе вспышки коронавируса до 900 - на втором. При самом плохом развитии ситуации для пациентов с опасной болезнью появятся 1 400 коек.

«Это норматив, который определен Министерством здравоохранения РФ», - сообщил Александр Никишин.

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