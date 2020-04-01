01.04.2020 | 10:58

Во вторник, 31 марта, в Управлении ЗАГС Пензенской области озвучили очередные изменения режима работы.

Уточняется, что в приемные дни в приоритете будет государственная регистрация рождения и смерти. Подать заявление на заключение или расторжение брака можно только через портал госуслуг.

«Предлагаем лицам, запланировавшим вступить в брак в торжественной обстановке, перенести дату на более поздний период путем подачи совместного заявления в орган ЗАГС, куда ранее было подано заявление, а в случае невозможности переноса прийти вдвоем, без гостей», - обратились специалисты к женихам и невестам.

Ранее сообщалось, что пензенские загсы ограничили число присутствующих на торжественной регистрации брака. Вместе с регистратором в зале должно было быть не более десяти человек.

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