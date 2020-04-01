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Общество | В Пензе женихов и невест попросили приходить в загс вдвоем

01.04.2020|10:58
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Во вторник, 31 марта, в Управлении ЗАГС Пензенской области озвучили очередные изменения режима работы.

Уточняется, что в приемные дни в приоритете будет государственная регистрация рождения и смерти. Подать заявление на заключение или расторжение брака можно только через портал госуслуг.

«Предлагаем лицам, запланировавшим вступить в брак в торжественной обстановке, перенести дату на более поздний период путем подачи совместного заявления в орган ЗАГС, куда ранее было подано заявление, а в случае невозможности переноса прийти вдвоем, без гостей», - обратились специалисты к женихам и невестам.

Ранее сообщалось, что пензенские загсы ограничили число присутствующих на торжественной регистрации брака. Вместе с регистратором в зале должно было быть не более десяти человек.

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Гость|01.04.2020 11:08|

Пусть там и сношаются

Гость|01.04.2020 11:13|

"В Пензе женихов и невест попросили приходить в загс вдвоем"-На кастинг Вудмана

Гость|01.04.2020 11:17|

Мужчинам там делать вообще нечего.

Гость|01.04.2020 11:17|

Мужики! Это шанс!

Одумайтесь, и не ходите!

Потом благодарить будете!

Гость|01.04.2020 11:19|

Цыц! И так рождаемость низкая! Тащите бабы мужиков загс! Пускай и без свидетелей, а то раздумают, лишенцы!

Гость|01.04.2020 11:30|

Я один раз прямо в загсе чуть не забеременела.

Гость|01.04.2020 12:18|

имя тебе прыщавый вафля а вафли не беременят

Гость|01.04.2020 12:38|

А как же дистанцию соблюдать?

Ведь тетенька-регистратор говорить что целоваться надо.

Гость|01.04.2020 12:43|

Гость писал(a):

А как же дистанцию соблюдать?

Ведь тетенька-регистратор говорить что целоваться надо.

В текущей ситуации для соблюдения дистанции член должен быть не менее 2м в длину.

Имя: Гость
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