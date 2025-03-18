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Общество

Загс на улице Минской в Пензе капитально отремонтируют

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В Пензе капитально отремонтируют Октябрьский отдел ЗАГС, расположенный на улице Минской. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на заседании регионального правительства во вторник, 18 марта.

Он поручил подготовить всю необходимую документацию для начала работ. Конкретные сроки пока не названы.

Глава региона написал на своих страницах в соцсетях, что нужно оценить состояние всех зданий ЗАГС и в течение 5 лет поэтапно привести их в порядок.

В 2020 году в Пензе ремонтировались отделы Ленинского и Октябрьского районов.

В первом, расположенном на Кирова, 30, обновили входную группу и фасад, холл и зал торжественной регистрации. Стены отделали декоративной штукатуркой, пол покрыли керамогранитом.

Во втором провели текущий ремонт комнат для жениха и невесты, большого зала регистрации, комнат ожидания гостей и офисных помещений, установили новую мягкую мебель.

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