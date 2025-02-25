В последнюю красивую дату зимы в брак вступили 40 пар

25.02.2025 | 20:14

Во вторник, 25 февраля 2025 года, в Пензенской области 40 пар пожелали связать себя узами брака, сообщили в региональном минтруде. Это последняя красивая зимняя дата.

«25-е число пользуется особой популярностью. Выбор молодоженов связан с красивым сочетанием цифр, их зеркальным повторением», - объяснила первый замминистра труда, соцзащиты и демографии Юлия Петрова.

В этом месяце была еще одна дата, которая привлекла женихов и невест, - 14 февраля. В День всех влюбленных свои отношения зарегистрировали 48 пар.

В первую в 2025-м красивую дату, 25 января, в Пензенской области официально оформили брак 108 пар - это в два с лишним раза больше, чем 24 января 2024-го.

На 25 апреля органы ЗАГС уже в конце января приняли 58 заявлений от желающих сочетаться браком, на 25 июля - 86.