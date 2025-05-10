Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Пензенской области

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В Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил. Данные опубликовал информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

С начала года по состоянию на 10 мая Сонями назвали 55 девочек, Мишами - 64 мальчика.

Среди женских имен второе место занимает Василиса (51), третье - Ева (48), за ними следуют Полина (45) и Варвара (43).

В топ-5 мужских имен входят кроме Михаила Матвей (56), Максим, Тимофей и Артем (по 46).

Пятерку редких женских имен составили Анжела, Нарин, Хлоя, Гулнора и Сумайя, мужских - Иброгимджон, Рамазан, Тихон, Рузиль и Махмуд.

По данным на 22 февраля, самые популярные имена для девочек были такие же, но с Полиной на первом месте. Мальчиков чаще прочих называли Матвеями, далее в рейтинге следовали Максим, Михаил, Иван и Кирилл.

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Источник — фото pxhere.com
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