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Общество

Молодоженам хотят облегчить выбор двойной фамилии

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В Госдуму внесен проект поправок в Семейный кодекс, в соответствии с которым супруги при заключении брака смогут выбирать двойные фамилии по новым правилам - как вместе, так и поодиночке.

«Сейчас, например, если один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой - сделать двойную, это нельзя оформить сразу при регистрации брака. Так же, как и нельзя взять двойную фамилию, когда фамилия жены стоит на первом месте. Нужно дополнительно проходить процедуру смены имени, менять документы, тратить время и силы на бюрократию», - пояснила «Парламентской газете» автор инициативы, первый зампред Комитета палаты по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По ее словам, с каждым годом становится все больше пар, в которых у супругов разные фамилии. Принятие законопроекта позволит сразу выбрать удобный вариант. Например, если жених носит фамилию Антонов, а невеста - Иванова, то после вступления в брак супруг сможет остаться Антоновым, а супруга - стать Ивановой-Антоновой.

«Новый механизм не меняет фундаментальные процессы, а лишь убирает устаревшие ограничения. Фактически просто расширяется список вариантов, которые можно выбрать сразу при регистрации брака, а не через отдельные заявления и хождения по инстанциям», - пояснила депутат.

Она также отметила, что фамилия ребенка родителей, носящих разные фамилии, будет выбираться по их общему согласию, как и сейчас. Также мать и отец смогут дать ребенку двойную фамилию.

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