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Ликбез

Как понять, что партнер начал изменять?

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Вопрос от интернет-пользователя

Начала замечать, что муж что-то скрывает. Подозреваю, что у него появилась любовница. По каким признакам можно это определить?

Ответ специалиста

Есть несколько признаков того, что партнер вам неверен. Семейный психолог рассказала, на что обратить внимание.

Телефон

Если вы заметили, что любимый человек начал постоянно уносить телефон, хотя раньше спокойно оставлял его на столе, это тревожный сигнал. Проследите, кладет ли он смартфон экраном вниз в вашем присутствии и ставит ли на беззвучный режим.

Поведение

Изменники часто выдают себя поведением. Они могут стать раздражительными либо безразличными, а в попытках казаться честными переигрывают. Кроме того, меняются их привычки, например, человек внезапно записывается в спортзал, выбирает другой парфюм, более тщательно следит за внешностью.

Близость

Неверные партнеры иногда избегают близости, отстраняются во время объятий или пытаются совсем их минимизировать. Это может говорить об отсутствии эмоциональной вовлеченности.

Обман

Когда человек обманывает, то ему нужно запомнить все детали своей лжи. Проверить, врет ли партнер, можно, задавая наводящие вопросы. Также обратите внимание на то, как собеседник говорит, нет ли в его голосе ноток сомнений, и не пытается ли он рассказать вам какой-то заученный текст.

Стоит отметить, что все из перечисленных причин не обязательно будут означать что-то страшное. Прежде чем обвинить возлюбленного в измене, нужно все хорошо обдумать.

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