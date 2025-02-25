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Из жизни

В Пензе женщина согласилась выйти замуж за 70 000 рублей

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В Пензе расторгли брак между 31-летней жительницей Саратовской области и 35-летним иностранцем.

Летом 2021 года мужчина приехал в Россию из ближнего зарубежья, чтобы заработать и купить недвижимость. Он решил взять ипотеку, но банк затребовал разрешение на временное проживание.

Чтобы получить документ, иностранец предложил своей знакомой вступить в брак за 70 000 рублей. Женщина согласилась. В ноябре того же года они оформили союз в пензенском загсе.

«При этом при заключении брака они не преследовали цели создания семьи, фактически совместно не проживали, общего хозяйства не вели, каких-либо семейных правоотношений между супругами не сложилось», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать запись акта о его заключении. Иск был удовлетворен.

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