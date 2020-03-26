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Общество | В Пензе загсы ограничили число гостей на торжественной регистрации брака

26.03.2020|11:28
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В Управлении ЗАГС по Пензенской области все-таки приняли меры по снижению риска передачи новой коронавирусной инфекции.

Накануне сотрудники управления заверяли, что органы ЗАГС работают в обычном режиме, торжественные регистрации рождения и брака проводятся, как и прежде.

Однако вечером того же дня на официальном сайте появилась информация об ограничении количества гостей, приглашенных на церемонию. Вместе с сотрудником органов ЗАГС в зале должно быть не более десяти человек.

«В целях предотвращения распространения коронавируса рекомендуется воздержаться от личного обращения в органы ЗАГС Пензенской области. Заявления на государственную регистрацию актов гражданского состояния и получение повторных свидетельств рекомендуем подавать посредством Единого портала госуслуг gosuslugi.ru.

Заявления на выдачу повторных документов рекомендуем направлять по почте либо в форме электронного письма в адрес территориального отдела ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области либо в форме электронного письма на электронную почту upr_zags@sura.ru», - говорится на сайте.

Уточняется также, что начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова временно отменила личный прием граждан.

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