В Пензенской области более 200 пар выбрали для свадеб 25 и 26 апреля

25.04.2025 | 19:35

В Пензенской области более 400 граждан решили пожениться 25 и 26 апреля, в преддверии православного праздника - Красной горки. Об этом сообщили в региональном минтруде.

Указанные даты для свадеб выбрали 205 пар. Согласно народному поверью, тех, кто свяжет свои жизни узами брака в эти дни, ждет крепкая семья и счастливый брак.

«По традиции на Красную горку играется особенно много свадеб, а церковь возобновляет таинство венчания после длительного Великого поста. Этот свадебный ажиотаж показывает, что народные традиции сохраняются», - отметила начальник управления ЗАГС областного минтруда Наталья Еремина.

По ее словам, молодожены все чаще устраивают торжества в тематические даты.

В Пензенской области в рамках программы, направленной на сохранение репродуктивного здоровья молодых семей, новоиспеченным супругам выдают сертификаты на медобследование.