Участник СВО из Тамалы получил внеплановый отпуск из-за сына

11.03.2025 | 18:02

В Тамале у участника специальной военной операции родился первенец - сын Богдан. Чтобы увидеть его, боец приехал в небольшой внеплановый отпуск.

В Территориальном отделе ЗАГС Тамалинского района Владимир и его жена Альбина в торжественной обстановке зарегистрировали появление ребенка на свет.

«Владимир и Альбина заключили брак в 2024 году, и вот они снова пришли к нам со столь радостным событием», - отметила руководитель органа ЗАГС Ольга Астафьева.

Супругам вручили свидетельство о рождении малыша, поздравление от губернатора и подарок для новорожденного.

«Всего пара воспитывает четверых детей», - уточнили в пресс-службе Министерства труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.