01.04.2020 | 14:29

В среду, 1 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, проживающая на улице Суворова. Она рассказала, как на ее глазах двое сотрудников полиции и работница ПДН остановили 14-летнюю девочку, вышедшую из подъезда в магазин, расположенный в соседнем доме.

«Вызвали родителей, проверили паспорта, вроде бы составили протокол и пригрозили передать материал в детскую комнату полиции за нахождение ребенка на улице во время режима самоизоляции», - рассказала женщина.

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудники полиции в областном центре оказывают содействие службе Роспотребнадзора и медикам в обеспечении карантинных мероприятий. Гражданам разъясняются требования режима самоизоляции и последствия его нарушения.

Проводится профилактическая работа с подростками, которые в нарушение установленных рекомендаций находятся на улицах и в общественных местах. В данном случае на улице Суворова сотрудники полиции выяснили личность подростка и цель нахождения девочки в общественном месте и записали ее данные», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что протоколы составляются лишь на граждан, нарушивших официальное предписание Роспотребнадзона находиться дома. Им грозит штраф до 1 000 рублей. Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание, влечет уголовную ответственность. В настоящее время такие протоколы составлены в отношении двух жителей областного центра.

25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыт ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. Однако часть пензенцев, в том числе тинейджеры, пренебрегла просьбой губернатора. 28 марта, в первый день жестких ограничений дети и подростки веселились на площади Ленина, группами гуляли во дворах, взрывали петарды.

Во вторник, 31 марта, родители несовершеннолетних пензенцев получили в Viber сообщения о том, что в связи с режимом повышенной готовности нужно исключить нахождение детей на улице и в местах массового пребывания, максимально ограничить физические контакты друг с другом и посторонними гражданами.

В тот же день для жителей Пензенской области был введен режим самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - угроза жизни и здоровью и следование на работу, если она не приостановлена. Можно выходить в ближайшие к дому магазины, выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

По состоянию на среду, 1 апреля, положительный результат на вирус COVID-19 наблюдается у 16 жителей региона. За последние сутки заболели 4 женщины в возрасте от 50 до 82 лет. 31 марта скончался 75-летний пациент с диагнозом «коронавирус».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.