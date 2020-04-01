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Общество | В Пензе полиция остановила шедшую в магазин школьницу

01.04.2020|14:29
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В среду, 1 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, проживающая на улице Суворова. Она рассказала, как на ее глазах двое сотрудников полиции и работница ПДН остановили 14-летнюю девочку, вышедшую из подъезда в магазин, расположенный в соседнем доме.

«Вызвали родителей, проверили паспорта, вроде бы составили протокол и пригрозили передать материал в детскую комнату полиции за нахождение ребенка на улице во время режима самоизоляции», - рассказала женщина.

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудники полиции в областном центре оказывают содействие службе Роспотребнадзора и медикам в обеспечении карантинных мероприятий. Гражданам разъясняются требования режима самоизоляции и последствия его нарушения.

Проводится профилактическая работа с подростками, которые в нарушение установленных рекомендаций находятся на улицах и в общественных местах. В данном случае на улице Суворова сотрудники полиции выяснили личность подростка и цель нахождения девочки в общественном месте и записали ее данные», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что протоколы составляются лишь на граждан, нарушивших официальное предписание Роспотребнадзона находиться дома. Им грозит штраф до 1 000 рублей. Кроме того, нарушение требований режима карантина, вызвавшее массовое заболевание, влечет уголовную ответственность. В настоящее время такие протоколы составлены в отношении двух жителей областного центра.

25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыт ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. Однако часть пензенцев, в том числе тинейджеры, пренебрегла просьбой губернатора. 28 марта, в первый день жестких ограничений дети и подростки веселились на площади Ленина, группами гуляли во дворах, взрывали петарды.

Во вторник, 31 марта, родители несовершеннолетних пензенцев получили в Viber сообщения о том, что в связи с режимом повышенной готовности нужно исключить нахождение детей на улице и в местах массового пребывания, максимально ограничить физические контакты друг с другом и посторонними гражданами.

В тот же день для жителей Пензенской области был введен режим самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - угроза жизни и здоровью и следование на работу, если она не приостановлена. Можно выходить в ближайшие к дому магазины, выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

По состоянию на среду, 1 апреля, положительный результат на вирус COVID-19 наблюдается у 16 жителей региона. За последние сутки заболели 4 женщины в возрасте от 50 до 82 лет. 31 марта скончался 75-летний пациент с диагнозом «коронавирус».

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость|01.04.2020 14:52|

С 1-м апреля ребята! Поумнее тему для шуточек выбрать не могли?

Гость|01.04.2020 14:58|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники полиции в областном центре оказывают содействие службе Роспотребнадзора и медикам в обеспечении карантинных мероприятий.
Карантин в городе никто не объявлял. Карантин действует только для жителей тех подъездов, где проживали заболевшие.

Гость|01.04.2020 15:00|

Реально, это шанс для полиции повыделаваться и протоколов навешать на мирное население.

Гость|01.04.2020 15:01|

Что то не поняла-девочка шла в магазин-наверное за продуктами?В соседнем доме расположен магазин!Что она нарушила?

Гость|01.04.2020 15:02|

Гость писал(a):

Что то не поняла-девочка шла в магазин-наверное за продуктами?В соседнем доме расположен магазин!Что она нарушила?
Ничего. Какой может быть протокол?

Гость|01.04.2020 15:03|

ЧТО ОНА НАРУШИЛА??? И КАКИЕ САНКЦИИ ЗА ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ???

Гость|01.04.2020 15:05|

Лохотрон...

Гость|01.04.2020 15:07|

Дочь пожалей, дура!!! Раз сама идиотка, ребенка не трогай, ей еще рожать и жить, сама-то уже успела...

Гость|01.04.2020 15:07|

penzainform.ru писал(a):

«Сотрудники полиции в областном центре оказывают содействие службе Роспотребнадзора и медикам в обеспечении карантинных мероприятий.
Карантин не объявлен. Пусть полицаи идут в жопу.

Гость|01.04.2020 15:08|

Гость писал(a):

КАКИЕ САНКЦИИ ЗА ДАННОЕ НАРУШЕНИЕ???
Наверное расстреляют))

Гость|01.04.2020 15:14|

что вы за люди, мягко скажем бестолковые! вам пояснили, что просто провели беседу и записали данные. ни какого наказания нет!

Гость|01.04.2020 15:14|

penzainform.ru писал(a):

В тот же день для жителей Пензенской области был введен режим самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания. Исключения - угроза жизни и здоровью и следование на работу, если она не приостановлена. Можно выходить в близлежащие к дому магазины, выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Где можно ознакомиться с данным документом? Или это очередной фейк от властей??

Гость|01.04.2020 15:14|

Хотелось бы сегодня нарваться на мусоров, послушать, что они мне лепить будут. Но. Я с похмелья, неважно себя чувствую, наверно сегодня не пойду

Гость|01.04.2020 15:16|

Масок нет,антисептиков нет ,в интернете полно и ни кто не контролирует эту продажу

Гость|01.04.2020 15:16|

Гость писал(a):

Хотелось бы сегодня нарваться на мусоров, послушать, что они мне лепить будут. Но. Я с похмелья, неважно себя чувствую, наверно сегодня не пойду
А вы покашляйте на них, а запах, так это от антисептика.

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Имя: Гость
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