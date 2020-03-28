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Общество | Двум пензенцам грозят штрафы за нарушение режима карантина

28.03.2020|10:45
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Два жителя областного центра нарушили режим самоизоляции. Это выяснили сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые в пятницу, 27 марта, проверили, как пензенцы, находящиеся на карантине, соблюдают его.

Они посетили квартиры граждан, в отношении которых Роспотребнадзор вынес официальные предписания о необходимости находиться дома для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В итоге на нарушителей были составлены протоколы.

«В случае выявления отсутствия таких граждан по месту жительства они будут привлечены к ответственности по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1 000 рублей», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Также в полиции добавили: если из-за людей, нарушивших карантинный режим, произойдет массовое заболевание граждан, то виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Им будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Как пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова, при режиме добровольного карантина необходимо оставаться дома и не покидать жилище даже для того, чтобы выбросить мусор или купить продукты. Следует находиться в отдельной комнате, чтобы ограничить контакты с другими членами семьи. При общении с родственниками надо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|28.03.2020 11:08|

Лисиных оштрафуйте за завоз заразы

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