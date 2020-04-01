01.04.2020 | 08:29

Актер и певец Антон Макарский поддержал жителей Пензенской области, вынужденных оставаться в самоизоляции. Видеозапись, сделанная артистом, была размещена на официальных страницах губернатора Ивана Белозерцева в социальных сетях.

«Антон Макарский и его семья тоже сегодня в режиме самоизоляции. Соблюдать его непросто, особенно с детьми, но необходимо. Оставайтесь дома», - призвал подписчиков глава региона.

На видеозаписи Виктория Макарская играет с сыном Иваном и дочерью Марией, в то время как Антон описывает их быт.

«После пряток и догонялок - игра в коняшку. Детки развлекаются, мы с женой уже устали ссориться, нам это надоело. В доме мир, тишь, благодать. Конечно, повод грустный, но во всем надо уметь находить плюсы. Поэтому желаю вам, дорогие земляки, не унывать, беречь себя, и очень надеюсь: до скорых встреч. Держитесь!» - обратился Макарский к жителям Пензенской области.

Ранее на страницах Ивана Белозерцева были опубликованы аналогичные призывы, сделанные другими российскими знаменитостями.

Так, шоумен Михаил Турецкий предложил тем, кто остается дома, отдохнуть, побыть с детьми и семьей, почитать книги и посмотреть телевизор. А композитор и исполнитель Денис Майданов подчеркнул: смысл изоляции в том, чтобы не содействовать распространению инфекции и не подвергать нашу медицину такой атаке, какую можно наблюдать в США и Европе.

С 31 марта жители Пензенской области не должны покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иная прямая угроза жизни и здоровью, следование на работу (в том числе передвижение по Пензенской области), если она не приостановлена.

Также можно выходить в ближайшие к дому магазины и места оказания услуг. Выгуливать животных следует на расстоянии не более 100 метров от дома, мусор выносить на ближнюю площадку.

Под эти ограничения не подпадает ряд государственных и муниципальных служащих, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители, медики, спасатели, работники сферы ЖКХ и некоторые другие категории работников.

«Многие работают. Это обоснованно. Давайте поддержим этих людей хорошими, добрыми словами», - призвал Белозерцев.

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