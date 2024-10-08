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Общество

Коронавирус: в Пензенской области появились тяжелые больные

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В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. По данным на вторник, 8 октября, в центре спецвидов медпомощи (КИМ) с таким диагнозом находится 71 человек, среди них них трое детей и одна беременная женщина.

4 пациента в тяжелом состоянии лежат в отделении реанимации, сообщается на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Заместитель главврача центра Джамиля Курмаева напомнила, что в группу риска по тяжелому течению ковида входят пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением, онкопатологией, иммунодефицитами.

Тяжелее всего COVID-19 переносят те, кто столкнулся с ним впервые в жизни и не прививался.

«Как и другие респираторные вирусы, коронавирус передается воздушно-капельным путем, через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Поэтому будьте внимательны в местах, где всегда большие скопления людей: общественный транспорт, магазины, кинотеатры. Если есть возможность выбора, ходите в магазины в часы, когда там меньше покупателей. Не трогайте лицо немытыми руками, мойте или дезинфицируйте руки после общественных мест. Обязательно мойте руки перед тем, как подкрасить губы, поесть или попить», - призвала Джамиля Курмаева.

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