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Общество

В России распространяется крайне заразный новый штамм коронавируса

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В России начал распространяться новый штамм коронавируса XEC. Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, это рекомбинант двух подвариантов омикрона FLiRT.

Новый штамм отличается быстрой скоростью распространения и высокой контагиозностью, вероятность не заразиться им при контакте с больным очень низкая.

Как в среду, 25 сентября, сообщили «Известия», в стране уже выявили 2 случая заражения XEC: в Ростовской области и Уфе.

«Симптомы схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк», - предупредили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, ХЕС, как и FLiRT, как правило, переносится в легкой форме, пациенты быстро идут на поправку. По прогнозам, число случаев заражения новым штаммом в осенне-зимний период должно остаться в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ. За период с 16 по 22 сентября зарегистрировали 2 190 случаев, что на 33% больше по сравнению с предыдущей неделей. COVID-19 был выявлен у 161 жителя области (было 143), но групповых очагов инфекции по-прежнему нет.

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