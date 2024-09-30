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Общество

Замминистра здравоохранения рассказала, кого прививают от ковида

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Массовая вакцинация от коронавируса в Пензе на сегодняшний день не планируется, сообщил областной минздрав со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Марину Воробьеву.

«На данный момент вакцинация против COVID-19 рекомендована лицам, которые подверглись заражению, либо тем, кто находится в контакте с заболевшим. Но при необходимости лечащий врач может эту процедуру назначить лицам из групп высокого риска», - пояснила она.

По словам Марины Воробьевой, желающий привиться против COVID-19 для начала должен пройти иммунологическую комиссию, на которой будет рассмотрена необходимость вакцинации данным препаратом.

«Сейчас мы обязательно прививаем призывников и вакцинируем медицинских работников первичного звена, входящих в группу риска», - отметила замминистра.

В прошлом году также вакцинировали только призывников, медработников и лиц из группы риска.

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