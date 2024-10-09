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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области поднялась на 13%

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В Пензенской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. С 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 2 847 случаев, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе. Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Доля заболевших детей - 16,7% (17,9% - с 23 по 29 сентября).

По состоянию на 8 октября из-за ОРВИ в Пензенской области распущены 6 классов в 4 школах и 3 группы в 2 детских садах.

Кроме того, люди продолжают заражаться коронавирусом. Зарегистрировано 184 случая.

Ранее стало известно, что в регионе появились тяжелобольные с COVID-19. В центре спецвидов медпомощи (КИМ) в отделении реанимации лежат 4 пациента с таким диагнозом.

Заболевших гриппом в течение недели не выявлено.

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