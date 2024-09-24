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Общество

+33%: в Пензенской области растет уровень заболеваемости ОРВИ

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В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. О текущей эпидемиологической ситуации рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За период с 16 по 22 сентября зарегистрировали 2 190 случаев ОРВИ, что на 33% больше по сравнению с предыдущей неделей.

COVID-19 был выявлен у 161 жителя области (было 143), но групповых очагов инфекции по-прежнему нет. Не зафиксированы и случаи гриппа.

Уровень заболеваемости вырос также в целом в стране. По данным Роспотребнадзора, за неделю количество заразившихся гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7%.

«В структуре установленных респираторных вирусов выявляются вирусы негриппозной этиологии, среди них преобладают риновирусы. Положительные находки вируса гриппа единичны», - отметили в федеральном ведомстве.

Также в России за 7 дней зарегистрировано более 36 000 случаев COVID-19, что на 11,4% больше, чем на предыдущей неделе.

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