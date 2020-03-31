31.03.2020 | 17:00

Тему пожаров обсудили на совещании в администрации Пензы во вторник, 31 марта. Тема стала актуальной из-за того, что за выходные дни в городе было зафиксировано девять возгораний.

В частности, 28 марта поля вспыхнули неподалеку от микрорайона Заря, причем в нескольких очагах. Впоследствии огонь охватил огромную территорию - как минимум 8 гектаров. Горели сухая трава, камыш, листва. Одна из вероятных причин чрезвычайного происшествия - беспечность граждан.

30 марта житель Заречного проявил неосторожность при сжигании мусора. Разгоревшееся пламя уничтожило дом.

На совещании в мэрии Пензы начальник Управления ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что спасатели проводят рейды, раздают памятки, навещают неблагополучные семьи и жилища алкоголиков, встречаются с председателями садоводческих товариществ. Однако главной причиной пожаров по-прежнему остается несоблюдение норм пожарной безопасности.

По мнению мэра Андрея Лузгина, в ближайшие дни некоторые пензенцы могут пренебречь ситуацией с коронавирусом и отравиться в лес на пикник.

«Организуйте рейдовые мероприятия, напоминайте людям об ответственности за разведение костров в лесу, сжигание сухой травы и мусора. Это вопрос общей безопасности пензенцев», - поставил он задачу районным администрациям и спасателям.

Также на совещании шла речь о минерализованных полосах, способных противостоять распространению пала. Опашка прошла в Первомайском районе и в микрорайонах Заря и Нефтяник. Кроме того, будет проверено техническое состояние пожарных гидрантов, сообщили в пресс-службе мэрии.

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