28.03.2020 | 17:45

Едва сошел снег, как в Пензенской области начали регистрировать возгорания сухой травы и листвы. За два дня специалисты регионального управления МЧС России свыше 20 раз выезжали на такие чрезвычайные происшествия. И вот - новая беда. Неподалеку от микрорайона Заря вспыхнули поля, причем на пульт дежурного поступили сообщения о нескольких очагах. Впоследствии огонь охватил огромную территорию.

«На месте работают подразделения муниципальной пожарной части № 2, дислоцирующейся на территории поселка Заря, специализированной пожарной спасательной части, первой пожарной части, 50-й. По возможности подразделения подъезжают максимально близко к очагу пожара. Так как земля еще недостаточно просохла, местность труднодоступная», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пламя распространилось как минимум на 8 гектаров. Горела сухая трава, камыш, листва. Одна из вероятных причин чрезвычайного происшествия - беспечность граждан.

«Всегда такие пожары происходят по вине человека. Это бесконтрольное сжигание мусора, сухой травы или намеренные поджоги сухой травы. В настоящее время на месте также работают дознаватели, им предстоит установить виновных и принять меры административного воздействия к ответственным лицам», - отметила Анна Шупилова.

Пожар в Заре локализован. Специалистам удалось остановить распространение огня. К счастью, он не добрался до огромной свалки, которая находится совсем рядом с обожженной землей. В связи с тем, что на территории области установилась сухая и ветреная погода, региональное управление МЧС России напоминает о том, что нельзя бесконтрольно и не принимая специальных мер безопасности сжигать мусор и старую листву.

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