Сетевое издание|18+|Суббота|28 мар 2020|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Происшествия | Неподалеку от микрорайона Заря вспыхнули поля

28.03.2020|17:45
Печать

Едва сошел снег, как в Пензенской области начали регистрировать возгорания сухой травы и листвы. За два дня специалисты регионального управления МЧС России свыше 20 раз выезжали на такие чрезвычайные происшествия. И вот - новая беда. Неподалеку от микрорайона Заря вспыхнули поля, причем на пульт дежурного поступили сообщения о нескольких очагах. Впоследствии огонь охватил огромную территорию.

«На месте работают подразделения муниципальной пожарной части № 2, дислоцирующейся на территории поселка Заря, специализированной пожарной спасательной части, первой пожарной части, 50-й. По возможности подразделения подъезжают максимально близко к очагу пожара. Так как земля еще недостаточно просохла, местность труднодоступная», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Пламя распространилось как минимум на 8 гектаров. Горела сухая трава, камыш, листва. Одна из вероятных причин чрезвычайного происшествия - беспечность граждан.

«Всегда такие пожары происходят по вине человека. Это бесконтрольное сжигание мусора, сухой травы или намеренные поджоги сухой травы. В настоящее время на месте также работают дознаватели, им предстоит установить виновных и принять меры административного воздействия к ответственным лицам», - отметила Анна Шупилова.

Пожар в Заре локализован. Специалистам удалось остановить распространение огня. К счастью, он не добрался до огромной свалки, которая находится совсем рядом с обожженной землей. В связи с тем, что на территории области установилась сухая и ветреная погода, региональное управление МЧС России напоминает о том, что нельзя бесконтрольно и не принимая специальных мер безопасности сжигать мусор и старую листву.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|28.03.2020 18:48|

Анют, а обязательно было в клоунскую одёжу рядиться? Вроде не из очага эпицентра в последние секунды жизни свой долг исполняешь...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте