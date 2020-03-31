31.03.2020 | 14:39

Во вторник, 31 марта, в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали информацию о возможном роспуске врачей.

«С 1 апреля в городской поликлинике врачей «неважных» специальностей отправляют в отпуск без содержания», - написал один из жителей региона в редакцию сетевого издания.

В минздраве эти данные опровергли, назвав их фейковыми, и в очередной раз призвали население верить только проверенной информации из официальных источников.

По сведениям на 31 марта, в Пензенской области в общей сложности 12 человек, зараженных коронавирусом. Один из них - 75-летний мужчина 31 марта скончался. Причины его смерти в настоящее время устанавливаются.

Минздрав просит жителей региона при первых симптомах гриппа и ОРВИ (повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, насморк, боли и першение в горле, озноб) не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

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