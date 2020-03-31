Сетевое издание|18+|Вторник|31 мар 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  86.62  |  $  78.97

Общество | В минздраве прокомментировали слух о роспуске «неважных» врачей

31.03.2020|14:39
Печать

Во вторник, 31 марта, в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области прокомментировали информацию о возможном роспуске врачей.

«С 1 апреля в городской поликлинике врачей «неважных» специальностей отправляют в отпуск без содержания», - написал один из жителей региона в редакцию сетевого издания.

В минздраве эти данные опровергли, назвав их фейковыми, и в очередной раз призвали население верить только проверенной информации из официальных источников.

По сведениям на 31 марта, в Пензенской области в общей сложности 12 человек, зараженных коронавирусом. Один из них - 75-летний мужчина 31 марта скончался. Причины его смерти в настоящее время устанавливаются.

Минздрав просит жителей региона при первых симптомах гриппа и ОРВИ (повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель, насморк, боли и першение в горле, озноб) не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|31.03.2020 15:12|

Как можно верить этой конторе?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте