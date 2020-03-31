31.03.2020 | 09:17

Коммунальные службы Пензы усилят работу по время карантина. Соответствующее решение было озвучено во время совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 марта.

Управление ЖКХ должно проконтролировать, как проводится дезинфекция подъездов в многоквартирных домах, а также провести работу с региональным оператором по вопросу организации вывоза мусора.

«Многие пензенцы сейчас находятся дома в условиях самоизоляции. При необходимости нужно пересмотреть график вывоза мусора в крупных жилищных комплексах, чтобы не было переполненных контейнеров», - потребовал глава администрации города Андрей Лузгин.

В то же время сотрудники департамента ЖКХ активизируют уборку улиц от пыли.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Пензе продезинфицируют скамейки, остановочные павильоны и места, где действовали ярмарки. Представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники санитарной службы приступили к этой работе утром во вторник, 31 марта.

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