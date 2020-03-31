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Общество | Самоизоляция пензенцев заставит коммунальщиков чаще вывозить мусор

31.03.2020|09:17
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Коммунальные службы Пензы усилят работу по время карантина. Соответствующее решение было озвучено во время совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 марта.

Управление ЖКХ должно проконтролировать, как проводится дезинфекция подъездов в многоквартирных домах, а также провести работу с региональным оператором по вопросу организации вывоза мусора.

«Многие пензенцы сейчас находятся дома в условиях самоизоляции. При необходимости нужно пересмотреть график вывоза мусора в крупных жилищных комплексах, чтобы не было переполненных контейнеров», - потребовал глава администрации города Андрей Лузгин.

В то же время сотрудники департамента ЖКХ активизируют уборку улиц от пыли.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Пензе продезинфицируют скамейки, остановочные павильоны и места, где действовали ярмарки. Представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники санитарной службы приступили к этой работе утром во вторник, 31 марта.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|31.03.2020 09:37|

Бомжей изолируйте,обходят мусорки по расписанию и все без масок. Некоторые жрут прямо в контейнере.

Гость|31.03.2020 10:02|

Вопрос ворам у кормушки ! Почему иностранная сеть (которая приносит прибыль иностранным людям) под маркой леруа м мерлен работает ? А своих полумертвых коммерсов всех закрыли ? О какой изоляции и справедливости бездельники ведут речь ?

Гость|31.03.2020 10:08|

Санобработа в домах проводится?! Наш дом обслуживает ук Милана. Полы не мыли в подъезде уже две недели!

Гость|31.03.2020 10:20|

Гость писал(a):

Полы не мыли в подъезде уже две недели!
За мытьё с хлоркой припишут по 2-3 тысячи в платёжки?

Гость|31.03.2020 10:29|

Не платите ни кому! Государство богатое пусть платит.итальянцам помогают, а Пензе тем более помогут.

Гость|31.03.2020 10:30|

Гость писал(a):

Почему иностранная сеть (которая приносит прибыль иностранным людям) под маркой леруа м мерлен работает ?
Очень интересно, кто получил взятку и протащил это ?

Гость|31.03.2020 10:47|

Жителей Москвы и Области до июня освободили от оплаты за хапремонт. Вано, а тебе не слабó также сделать?

Гость|31.03.2020 10:49|

Гость писал(a):

хапремонт.
А что, неужели какой дурак это оплачивает? Это же чистой воды жульничество !

Имя: Гость
Комментарий:

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