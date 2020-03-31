31.03.2020 | 08:17

В Пензе продезинфицируют скамейки, установленные в общественных местах. Работы проведут представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники санитарной службы.

Соответствующее решение было озвучено во время оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 марта, в мэрии.

По словам начальника управления ГОЧС Алексея Михайлова, с 6:00 начнется обработка скамеек на улице Московской, площади Ленина, в скверах «Копилка пословиц», Пушкина, Лермонтова и в районе мемориального комплекса «Афганские ворота».

«Также важно проработать места, где ранее были организованы ярмарки, и остановочные павильоны во всех районах города», - поручил глава администрации города Андрей Лузгин.

Ранее из-за коронавируса были усилены меры по санитарной обработке общественного транспорта. Салоны автобусов и маршруток дезинфицируют перед выходом на линию и по завершении работы. Это должно снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить граждан.

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