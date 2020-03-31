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Общество | В центре Пензы продезинфицируют скамейки

31.03.2020|08:17
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В Пензе продезинфицируют скамейки, установленные в общественных местах. Работы проведут представители городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники санитарной службы.

Соответствующее решение было озвучено во время оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 марта, в мэрии.

По словам начальника управления ГОЧС Алексея Михайлова, с 6:00 начнется обработка скамеек на улице Московской, площади Ленина, в скверах «Копилка пословиц», Пушкина, Лермонтова и в районе мемориального комплекса «Афганские ворота».

«Также важно проработать места, где ранее были организованы ярмарки, и остановочные павильоны во всех районах города», - поручил глава администрации города Андрей Лузгин.

Ранее из-за коронавируса были усилены меры по санитарной обработке общественного транспорта. Салоны автобусов и маршруток дезинфицируют перед выходом на линию и по завершении работы. Это должно снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить граждан.

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Гость|31.03.2020 08:21|

А почему раньше этого не сделали? Ждали "жареного петуха"?

Гость|31.03.2020 08:24|

А подъезды обещали, никто ничего не делает! Всё, как обычно, болтовня!

Гость|31.03.2020 08:38|

Какие скамейки? Весь город надо обрабатывать.Где спец техника? Вы посмотрите как это делают в Китае.

Гость|31.03.2020 08:40|

Пензенские чинушки врут.

Гость|31.03.2020 08:42|

Улицы и тротуары надо надо заливать,подъезды, лестничные марши лифты

Гость|31.03.2020 08:51|

Гость писал(a):

город надо обрабатывать.Где спец техника? Вы посмотрите как это делают в Китае.
В Китае показуха от безделья, а ты прям как маленький

Гость|31.03.2020 08:52|

Гость писал(a):

А подъезды обещали, никто ничего не делает!
Обрабатывают в тех домах, где есть заражённые. У вас есть?

Гость|31.03.2020 09:03|

Гость писал(a):

Какие скамейки? Весь город надо обрабатывать.Где спец техника? Вы посмотрите как это делают в Китае.
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Гость|31.03.2020 09:03|

Гость писал(a):

Обрабатывают в тех домах, где есть заражённые. У вас есть?
С таким отношением властей к безопастности,вероятно есть. Вчера соседка гастарбайтерша вернулась из Москвы на машине и не одна.

Гость|31.03.2020 09:05|

Гость писал(a):

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
А как не помочь амермканским друзьям и братьям.?

Гость|31.03.2020 09:06|

Гость писал(a):

А как не помочь амермканским друзьям и братьям.?
Конечно, у них там счета с баксами... Ключи от недвижимости)

Имя: Гость
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