31.03.2020 | 08:45

В Кузнецке готовятся запустить предприятие по пошиву медицинских масок. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский во время оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 марта.

«Мы договорились с налоговой и Роспотребнадзором, что они не будут применять каких-либо проверочных и карательных мер в случае, если мы сейчас запустим местное производство масок и начнем их продавать через нашу аптечную сеть», - пояснил Златогорский.

Однако в настоящее время масок в кузнецких аптеках нет. Мэр предложил гражданам шить их самостоятельно.

«У меня всю родню в Пензе бабушка обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Раз нет пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», - констатировал Златогорский.

В Пензе медицинские маски начали продавать с рук. Женщина со стопками средств защиты была замечена на проспекте Строителей утром 30 марта. Однако горожане такую бизнес-инициативу не оценили.

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