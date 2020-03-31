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Общество | Мэр Кузнецка о дефиците масок: Мы все должны выкручиваться сами

31.03.2020|08:45
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В Кузнецке готовятся запустить предприятие по пошиву медицинских масок. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский во время оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 марта.

«Мы договорились с налоговой и Роспотребнадзором, что они не будут применять каких-либо проверочных и карательных мер в случае, если мы сейчас запустим местное производство масок и начнем их продавать через нашу аптечную сеть», - пояснил Златогорский.

Однако в настоящее время масок в кузнецких аптеках нет. Мэр предложил гражданам шить их самостоятельно.

«У меня всю родню в Пензе бабушка обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Раз нет пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», - констатировал Златогорский.

В Пензе медицинские маски начали продавать с рук. Женщина со стопками средств защиты была замечена на проспекте Строителей утром 30 марта. Однако горожане такую бизнес-инициативу не оценили.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость|31.03.2020 08:58|

penzainform.ru писал(a):

Раз нет пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», - констатировал Златогорский.
В губернаторы Пензы выдвигать Златогорского нужно,но высказывание на "лезвии ножа".

Гость|31.03.2020 09:03|

Отмените все налоги, и пусть мэрия выкручивается как хочет.

Гость|31.03.2020 09:06|

"Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием" Вот вам и итог, кто кому в этой стран помогает и под кого ложится.

Гость|31.03.2020 09:07|

Аххааахххааа, а государство тогда из чего состоит,из дубины,и выкручивайтесь сами,класс.

Гость|31.03.2020 09:07|

это точно отрампампанить трампа еще довольно сложно

Имя: Гость
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