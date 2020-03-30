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Глас народа | В Пензе медицинские маски начали продавать с рук

30.03.2020|08:40
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В Пензе медицинскими масками начали торговать на улице. Информация об этом появилась утром в понедельник, 30 марта, в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе разместили фото, сделанное возле магазина «Спар» на проспекте Строителей. На снимке запечатлена женщина, которая держит в руках стопки масок (судя по всему, марлевых).

Пользователи соцсетей такую бизнес-инициативу не оценили.

«Маски с рук? Неразумно», «Хоть бы перчатки надела, скорее всего, сами шили!» - написали участники сообщества.

«Люди, будьте разумны, хотя бы дезинфицируйте после того, как покупаете с рук», - призвала еще одна жительница города.

Дефицит медицинских масок в Пензенской области возник после того, как их назвали действенным средством профилактики коронавируса. В настоящее время найти маски в аптеках затруднительно. Чтобы обеспечить граждан этим средством защиты, местные власти договорились о пошиве со швейными предприятиями.

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Гость|30.03.2020 08:47|

Кто у вас заголовки вычитывает, клоуны?

Гость|30.03.2020 08:49|

А у "уличных" продавцов масок не может быть туберкулёза БК+?

Вот будет полный букет.

Гость|30.03.2020 08:49|

Дефицит медицинских масок в Пензенской области возник после того как БАРЫГИ скупили все маски и начали ими барыжить спекулирвя на коронавирусе. Но негодование непонятных пензенцев барыги не вызывают. А вот против женщины продающей маски собственноручно сделанные из марли эти непонятные пензенцы ополчились. Выходит пензенцы одобряют барыг и спекулянтов и ненавидят людей труда?

Гость|30.03.2020 08:51|

Прогладьте утюгом с паровым ударом марлевую маску с двух сторон. Вот и всё.

Гость|30.03.2020 08:51|

До мини далеко,макси.

Имя: Гость
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