В Пензе медицинскими масками начали торговать на улице. Информация об этом появилась утром в понедельник, 30 марта, в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе разместили фото, сделанное возле магазина «Спар» на проспекте Строителей. На снимке запечатлена женщина, которая держит в руках стопки масок (судя по всему, марлевых).
Пользователи соцсетей такую бизнес-инициативу не оценили.
«Маски с рук? Неразумно», «Хоть бы перчатки надела, скорее всего, сами шили!» - написали участники сообщества.
«Люди, будьте разумны, хотя бы дезинфицируйте после того, как покупаете с рук», - призвала еще одна жительница города.
Дефицит медицинских масок в Пензенской области возник после того, как их назвали действенным средством профилактики коронавируса. В настоящее время найти маски в аптеках затруднительно. Чтобы обеспечить граждан этим средством защиты, местные власти договорились о пошиве со швейными предприятиями.
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