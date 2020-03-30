30.03.2020 | 08:40

В Пензе медицинскими масками начали торговать на улице. Информация об этом появилась утром в понедельник, 30 марта, в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе разместили фото, сделанное возле магазина «Спар» на проспекте Строителей. На снимке запечатлена женщина, которая держит в руках стопки масок (судя по всему, марлевых).

Пользователи соцсетей такую бизнес-инициативу не оценили.

«Маски с рук? Неразумно», «Хоть бы перчатки надела, скорее всего, сами шили!» - написали участники сообщества.

«Люди, будьте разумны, хотя бы дезинфицируйте после того, как покупаете с рук», - призвала еще одна жительница города.

Дефицит медицинских масок в Пензенской области возник после того, как их назвали действенным средством профилактики коронавируса. В настоящее время найти маски в аптеках затруднительно. Чтобы обеспечить граждан этим средством защиты, местные власти договорились о пошиве со швейными предприятиями.

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