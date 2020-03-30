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Общество | В Заречном в самоизоляции из-за коронавируса находятся 65 горожан

30.03.2020|15:15
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В Заречном обнародовали данные о количестве взятых под наблюдение в связи с распространением коронавируса горожан.

На 29 марта в Заречном не выявлено заболевших COVID-19. Ни одного человека медики не поместили на карантин в бокс. Под наблюдением врачей находились 122 горожанина. 96 из них вернулись из поездок в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, а 26 контактировали с ними.

В настоящий момент медики наблюдают за самочувствием 65 зареченцев, которые находятся на самоизоляции. У 57 человек ее срок благополучно истек, уточнили в администрации закрытого города.

На утро понедельника, 30 марта, в регионе зафиксировано 7 больных коронавирусной инфекцией. Все они жители областного центра.

«Суммарно с периода начала мероприятий было поставлено под мед. наблюдение 3 303 человека, из них: находится под наблюдением - 3 003, снято с наблюдения - 300. Протестировано 2 892 человека (3 149 исследований)», - отчиталась пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

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Гость|30.03.2020 15:31|

Опять Заречный?! Ну сколько уж можно. Действительно там ненормальные существуют?

Гость|30.03.2020 15:40|

Не читай. Новостей тебе мало?

Гость|30.03.2020 15:44|

В Пензе зареченских шакалов будет меньше, и то хорошо.

Гость|30.03.2020 16:09|

Отлично! Скрин сделан. За призыв - до встречи в суде. Пусть серьёзного дела не будет, но нервы помотаю и тебе и модераторам сайта. Задолбали уже.

Гость|30.03.2020 16:14|

Гость писал(a):

Отлично! Скрин сделан. За призыв - до встречи в суде. Пусть серьёзного дела не будет, но нервы помотаю и тебе и модераторам сайта. Задолбали уже.
Тебе иголку с ниткой дать?

Гость|30.03.2020 16:30|

Когда уже заварят ворота в этот лосятник.

Ещё от туда зараза полезет!

Имя: Гость
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