30.03.2020 | 10:38

В Пензенской области у семерых человек официально подтвержден коронавирус. Об этом в понедельник, 30 марта, заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Накануне сообщалось о пяти зараженных и о том, что еще у троих пензенцев первые тесты на COVID-19 оказались положительными. Речь шла о мужчинах 22 и 82 лет и женщине 62 лет. У двоих человек вирус подтвердился.

Первой новую инфекцию подхватила 53-летняя жена депутата регионального Заксобра Михаила Лисина, под наблюдение взяли 244 контактировавших с ней человека, в том числе одного ребенка, положительных результатов ни у кого из них не выявили.

Второй заболела 77-летняя пензячка. Суммарное количество контактных, отрабатываемых по сформированному ею эпидемическому очагу, на данный момент составляет 987 человек. Пятерым из них поставили тот же диагноз.

«Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Суммарно с периода начала мероприятий было поставлено под мед. наблюдение 3 303 человека, из них: находится под наблюдением - 3 003, снято с наблюдения - 300. Протестировано 2 892 человека (3 149 исследований)», - уточнила Дина Черемушкина.

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