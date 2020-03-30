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Общество | Оперштаб: В Пензенской области семь заболевших коронавирусом

30.03.2020|10:38
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В Пензенской области у семерых человек официально подтвержден коронавирус. Об этом в понедельник, 30 марта, заявила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Накануне сообщалось о пяти зараженных и о том, что еще у троих пензенцев первые тесты на COVID-19 оказались положительными. Речь шла о мужчинах 22 и 82 лет и женщине 62 лет. У двоих человек вирус подтвердился.

Первой новую инфекцию подхватила 53-летняя жена депутата регионального Заксобра Михаила Лисина, под наблюдение взяли 244 контактировавших с ней человека, в том числе одного ребенка, положительных результатов ни у кого из них не выявили.

Второй заболела 77-летняя пензячка. Суммарное количество контактных, отрабатываемых по сформированному ею эпидемическому очагу, на данный момент составляет 987 человек. Пятерым из них поставили тот же диагноз.

«Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Суммарно с периода начала мероприятий было поставлено под мед. наблюдение 3 303 человека, из них: находится под наблюдением - 3 003, снято с наблюдения - 300. Протестировано 2 892 человека (3 149 исследований)», - уточнила Дина Черемушкина.

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Гость|30.03.2020 10:58|

Об этом ещё вчера было сообщено на федеральной карте. Значит от нашего штаба нет своевременной и правдивой информации? Кто больные № 6 и № 7? Так кто фейк-ньюс? Скоро сюда прибавятся трое больных с первично выявленным диагнозом? Значит всего 10?

Гость|30.03.2020 11:04|

Опять враньё. Верхи успокаивают, низы мрут

Гость|30.03.2020 11:06|

Список имён и фамилий заболевших почему не дают огласки?

Гость|30.03.2020 11:10|

Гость писал(a):

Гость|30.03.2020 11:06|

Список имён и фамилий заболевших почему не дают огласки?

Тебе то зачем? Сиди дома и рот не разевай чтобы вирус не залетел

Гость|30.03.2020 11:11|

penzainform.ru писал(a):

Накануне сообщалось о пяти зараженных и о том, что еще у троих пензенцев первые тесты на COVID-19 оказались положительными. Речь шла о мужчинах 22 и 82 лет и женщине 62 лет. У двоих человек вирус подтвердился.
У кого?

Гость|30.03.2020 11:14|

Гость писал(a):

У кого?
Зачем вам это знать? Вы что, уполномоченный?

Гость|30.03.2020 11:17|

А девушка из Белинского района куда относится?

Гость|30.03.2020 11:21|

Сейчас правду никто не скажет. Глупо даже рассчитывать на это.

Гость|30.03.2020 11:21|

Гость писал(a):

Зачем вам это знать?
Чтобы получить обещанную правдивую и своевременную информацию из официальных источников.

Гость|30.03.2020 11:24|

Почему некоторые мебельные шараги работают? Табуретки первой необходимости делают?

Гость|30.03.2020 11:25|

А может сама бабушка заразилась от контактных?

Всем здоровья!

Гость|30.03.2020 11:28|

Гость писал(a):

Табуретки первой необходимости делают?
Да, наверное :)

Гость|30.03.2020 11:29|

1+1+3+3=8. У двоих не подтвердился. 8-2=6.Откуда 7?Объясните!

Гость|30.03.2020 11:31|

Из трёх подтвердился только у двоих, т.е. 8-1=7

Гость|30.03.2020 11:32|

Нужна конкретная информация о мерах принимаемых в регионе,чтобы инфекция не распространялась!Пишут СМИ разноречивую информацию-люди и думают кто во что горазд!Здоровья всем!

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Имя: Гость
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