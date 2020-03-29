29.03.2020 | 12:48

В субботу, 28 марта, на совещании в мэрии Пензы обсудили меры профилактики коронавирусной инфекции.

В городе приостановлена деятельность различных предприятий и организаций. До 5 апреля заморожена работа точек общепита (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах.

Закрылись ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.

Как доложила начальник городского управления содействию развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк, в целом хозяева оперативно отреагировали на запрет деятельности и прекратили деятельность. Однако есть отдельные точки общественного питания, продолжившие работать.

По распоряжению мэра Андрея Лузгина будет составлен список тех организаций, которые не закрылись. В понедельник, 30 марта, их проверят повторно совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Чтобы не допустить распространения опасного вируса, автобусы и маршрутки ежедневно обрабатываются средствами дезинфекции. Общественный транспорт с 28 марта функционирует в режиме выходного дня.

«Глава городской администрации распорядился постоянно контролировать ситуацию с санитарной обработкой и усилить информирование населения о расписании маршрутов», - добавили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время управление ЖКХ Пензы собирает информацию от управляющих компаний о закупленных средствах и периодичности уборки в подъездах. Санитарная обработка входных групп подъездов, лифтовых помещений, ручек, перил, выключателей, контактных поверхностей должна проводиться не реже двух раз в день.

«Важно, чтобы работники, выполняющие уборку в подъездах, также были обеспечены личными средствами защиты – перчатками и масками», - отметил мэр.

Помимо этого, на совещании затронули вопрос информирования жителей Пензы о предупреждении распространения коронавируса. Так, видеоэкраны на улицах Центральной, Урицкого, площади Маршала Жукова, проспектах Победы и Строителей демонстрируют ролики о мерах профилактики опасной болезни и важности своевременного обращения за медицинской помощью.

«Кроме того, подготовлен аудиоролик, который напомнит горожанам о необходимости соблюдения мер профилактики и самоизоляции. Ролик будет транслироваться в общественных местах с помощью громкоговорителя», - добавили в пресс-службе администрации.

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