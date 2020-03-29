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Общество | В Пензе проконтролируют закрытие предприятий общепита

29.03.2020|12:48
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В субботу, 28 марта, на совещании в мэрии Пензы обсудили меры профилактики коронавирусной инфекции.

В городе приостановлена деятельность различных предприятий и организаций. До 5 апреля заморожена работа точек общепита (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах.

Закрылись ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.

Как доложила начальник городского управления содействию развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк, в целом хозяева оперативно отреагировали на запрет деятельности и прекратили деятельность. Однако есть отдельные точки общественного питания, продолжившие работать.

По распоряжению мэра Андрея Лузгина будет составлен список тех организаций, которые не закрылись. В понедельник, 30 марта, их проверят повторно совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Чтобы не допустить распространения опасного вируса, автобусы и маршрутки ежедневно обрабатываются средствами дезинфекции. Общественный транспорт с 28 марта функционирует в режиме выходного дня.

«Глава городской администрации распорядился постоянно контролировать ситуацию с санитарной обработкой и усилить информирование населения о расписании маршрутов», - добавили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время управление ЖКХ Пензы собирает информацию от управляющих компаний о закупленных средствах и периодичности уборки в подъездах. Санитарная обработка входных групп подъездов, лифтовых помещений, ручек, перил, выключателей, контактных поверхностей должна проводиться не реже двух раз в день.

«Важно, чтобы работники, выполняющие уборку в подъездах, также были обеспечены личными средствами защиты – перчатками и масками», - отметил мэр.

Помимо этого, на совещании затронули вопрос информирования жителей Пензы о предупреждении распространения коронавируса. Так, видеоэкраны на улицах Центральной, Урицкого, площади Маршала Жукова, проспектах Победы и Строителей демонстрируют ролики о мерах профилактики опасной болезни и важности своевременного обращения за медицинской помощью.

«Кроме того, подготовлен аудиоролик, который напомнит горожанам о необходимости соблюдения мер профилактики и самоизоляции. Ролик будет транслироваться в общественных местах с помощью громкоговорителя», - добавили в пресс-службе администрации.

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Гость|29.03.2020 13:06|

penzainform.ru писал(a):

Однако есть отдельные точки общественного питания, продолжившие работать.
Ладно плюют на распоряжение губернатора,так они хрен кладут на распоряжение президента страны?

Гость|29.03.2020 13:28|

"Макдоналдс" на площади Ленина и "Яблоньку" на Московской проконтролируют?

Гость|29.03.2020 13:48|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Однако есть отдельные точки общественного питания, продолжившие работать.
Ладно плюют на распоряжение губернатора,так они хрен кладут на распоряжение президента страны?
Так ОН этот корень давно на нас положил, так что отвечаем взаимностью.

Гость|29.03.2020 14:01|

Вектор на выезде из города,работает ВСЁ !

Гость|29.03.2020 14:07|

ГПЗ-24 никто ничего ни один не обрабатывает подьзды...Муры и ЖЭУ "плевали" на распоряжения губернатора....

Гость|29.03.2020 14:20|

Если транспорт обрабатывают без средствами, то почему там пыль и грязь слоем, как с осени?

Имя: Гость
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