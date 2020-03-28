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Общество | В Пензе общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня

28.03.2020|16:56
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Управление транспорта и связи Пензы изменило расписание работы общественного транспорта. С субботы, 28 марта, автобусы, троллейбусы, маршрутные такси будут работать с увеличенными интервалами движения.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы, график выходного дня введен в связи с объявлением в регионе режима повышенной готовности - вплоть до его окончания.

При этом в период действия графика выходного дня время работы по утрам и вечерам, а также количество маршрутов не изменяется, добавили в мэрии.

Всю следующую неделю в регионе не будут работать точки общепита (за исключением дистанционной торговли), промтоварные магазины (кроме детских и торгующих товарами первой необходимости, а также аптек), кинотеатры и ночные клубы. Приостановлено проведение развлекательных, спортивных, просветительских, рекламных и других публичных мероприятий.

28 марта губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области с просьбой без необходимости не выходить из дома.

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