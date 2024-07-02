Пензенцы просят пустить автобус № 54 по улице Пушкина

02.07.2024 | 10:24

С 1 июля в Пензе автобусы № 54 стали ездить иначе. Теперь они следуют не в аэропорт, а на улицу Перспективную. Горожане, обсуждая нововведение, просят изменить еще одну часть маршрута - пустить машины по улице Пушкина, а не через Центральный рынок.

«По Пушкина могли бы пустить тот же самый 54-й. По Суворова много дублирующих, на Пушкина ни на чем не доберешься», «Почему 54-й не сделали на Пушкина, неужто страшно с жирного Центрального рынка убирать такую священную корову?», «Еще убрали бы дублирование 7-го и 54-го маршрутов в центре. Пустили бы один из них по ул. Пушкина», «Целых четыре маршрута из Терновки в Арбеково через Суворова и ни одного (!) через Пушкина - это какой-то прям сказочный дисбаланс. Особенно учитывая, как Пушкина разрастается. Раньше хоть по 33-й «Икарус» ходил, а сейчас одни маршрутки», «У нас в Пензе все маршруты построены в центре и по одним и тем же улицам», «Так хотели ж 54-й на Пушкина и откомандировать. Но Центральный рынок - это такое место, что любой маршрут в городе без этого места - это нерентабельный маршрут. Поэтому Пушкина стороной и обходится, наверное», - высказались горожане в телеграм-канале PenzaInform.

Людям ответил представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи. Он указал, что маршруты общественного транспорта направляются по тем улицам, где наблюдается наиболее интенсивный пассажиропоток. Его следствием являются востребованность и рентабельность маршрута.

По словам специалиста, при существующем транспортном сообщении и уровне пассажиропотока на ул. Пушкина организация движения автобусов большого класса нецелесообразна.

Пензенцев такой аргумент удивил и возмутил. «А на Пушкина - Бекешской разве не востребованно? Там и женская консультация. Беременные вынуждены от ул. Суворова идти туда. Детская областная поликлиника (родителям с детками как добираться?) Биржа труда, министерство здравоохранения... Всегда на этой улице есть желающие уехать», «Пассажиров достаточно и на Пушкина будет, если будут регулярные маршруты. А не так, как сейчас: ждешь, ждешь 33-й или 39-й... И в итоге идешь на Суворова, чтобы оттуда уехать. Про 1т и 1 не говорю. Их не видела там давно, хотя вроде существуют», «Количество пассажиров зависит и от регулярности транспорта на маршруте. Если люди знают, что здесь постоянно проходит транспорт, то активно им пользуются. А если редко ездит, то постепенно и людей меньше ждут его», «Очень странно. В начале 90-х многоквартирных домов на этой улице было в разы меньше, жителей - на порядок меньше, а организаций - считай, что не было вообще. Но даже тогда движение машин большого класса по ней считалось целесообразным, а именно: по ней ходили троллейбусы № 1, № 3 и гигантский сочлененный автобус «Икарус» № 33, который за счет более рационально проложенного маршрута выигрывал по 10-15 минут у ходившего по ул. Суворова троллейбуса № 10», «Уважаемое министерство, попробуйте утром и вечером доехать из Арбекова на Пушкина и обратно, количество переполненных маршруток просто зашкаливает, а порой они и совсем не останавливаются!», «А почему раньше целесообразно движение большого класса было по этим улицам? Всегда был полон салон. А сейчас никто не хочет подумать ни о беременных, ни о детях, которых везут в областную детскую больницу», - написали горожане.

Ответа на их комментарии не последовало. Представитель министерства закрыл дискуссию: «Открытия движение автобусов большого класса по ул. Пушкина в 2024 году не планируется».

В декабре 2023 года в минцифры, представляя новую маршрутную сеть Пензы и ссылаясь на мониторинг пассажиропотока на троллейбусных маршрутах № 1 и 2, говорили, что эти направления невостребованны и рассматривается вопрос об их закрытии. В качестве альтернативы по улице Пушкина предлагали пустить автобус большого класса (маршрут № 54), а в Кривозерье - троллейбус № 6.

Позже планы поменялись: троллейбусные маршруты № 1 и 2 решили оставить.