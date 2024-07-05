Жителям Зари подарили надежду на дополнительные маршруты

05.07.2024 | 17:47

В областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи ответили на предложение пензенцев увеличить количество маршрутов, следующих в Зарю.

«В микрорайоне Заря имеются районы массовой застройки, пассажиропоток более чем устойчивый, имеются проблемы с выездом из микрорайона в утренние часы и въездом в вечернее время. Особенно это актуально с сентября по май включительно. Имеющиеся маршруты не справляются. Может, все-таки подумаете о дополнительном маршруте по новой развязке, соединяющей Зарю? Может, например, 130-й продлить?» - поинтересовалась у представителя ведомства местная жительница в чате Октябрьского района в Telegram.

Специалист рассказал сначала о том, что уже сделано.

С 1 июля маршрут № 40 переведен на регулируемый тариф. На нем работают 5 автобусов среднего класса с 6:00 до 20:00. Интервал движения в часы пик - не более 30 минут.

«Проектом предусмотрено возведение путепровода над трассой федерального значения, который позволит продлить схемы движения маршрутов регулярных перевозок до указанного микрорайона», - добавил представитель министерства. При этом информации о том, какие автобусы станут доезжать до Зари и когда, он не дал.