Определена дата перехода сферы транспорта в ведение минстроя

22.07.2024 | 13:49

В Пензенской области определились с датой, когда сфера транспорта перейдет от минцифры к минстрою. Это случится 1 сентября. Соответствующие проекты постановлений в настоящее время проходят антикоррупционную экспертизу.

Указ об изменении полномочий двух министерств губернатор подписал 5 июля. Согласно документу, сферой транспорта будет заниматься не Сергей Балакин (возглавляемое им учреждение станет называться министерством цифрового развития и связи), а Александр Гришаев (он будет руководить министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства).

Минцифры (в том числе, соответственно, сфера транспорта) ранее входило в круг рабочих интересов зампреда регионального правительства Алексея Костина.

Когда в апреле Костин покинул этот пост, его место занял министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов, который стал совмещать две должности (зампред-министр) и координировать вопросы, касающиеся только подведомственной ему структуры. Минцифры же перешло под контроль вице-губернатора Сергея Федотова.

С 1 сентября курировать сферу транспорта будет первый зампред правительства Виктор Кувайцев - именно к его кругу полномочий относится минстрой.

На протяжении последних лет в Пензенской области разрабатывалась масштабная транспортная реформа, в рамках которой проектировались новые маршрутные схемы, обновлялся подвижной состав. В 2023 году наработки представили на широкое обсуждение. Многое вызвало недовольство граждан, их мнение пообещали учесть. Новшество 2024-го - короткие подвозящие маршруты со стоимостью проезда 10 рублей, они начали функционировать с 1 июля.