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Общество

Троллейбусы № 6 в Пензе от ул. Чкалова теперь едут на Окружную

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С понедельника, 1 июля, троллейбусы № 6 в Пензе перестали ездить на Пензу-III. Теперь они следуют на Окружную.

От ул. Чкалова машины направляются через остановки «ОАО «Электромеханика» (ул. Калинина), «Универсам» (ул. Калинина), «Профкурсы» (ул. Калинина), «Дворец водного спорта» (ул. Калинина), «Фабрика игрушек» (ул. Калинина), «Завод точных приборов» (ул. Окружная), «ул. Кижеватова» (ул. Окружная), «Детская поликлиника № 8» (ул. Кижеватова), «ул. Российская» (ул. Кижеватова), «ул. Вишневая» (ул. Вишневая), «Микрорайон» (ул. Воронова), «ул. Воронова» (ул. Воронова), «Завод точных приборов» (ул. Окружная), «Фабрика игрушек» (ул. Калинина), «Дизельный завод» (ул. Калинина), «Профкурсы» (ул. Калинина), «Универсам» (ул. Калинина), «ОАО «Электромеханика» (ул. Калинина), «ул. Чкалова» (ул. Калинина) и далее по привычной схеме.

В рабочие дни троллейбус № 6 с 6:00 до 7:00 будет ездить с интервалом 15 минут, с 7:00 до 12:00 - 10 минут, с 12:00 до 15:40 - 20 минут, с 15:40 до 18:30 - 10 минут, с 18:30 до 21:00 - 15-30 минут.

В выходные и праздничные дни интервалы будут такими: с 6:00 до 7:00 - 15-20 минут, с 7:00 до 12:00 - 12-20 минут, с 12:00 до 15:30 - 10-20 минут, с 15:30 до 18:40 - 12 минут, с 18:40 до 20:30 - 20 минут.

С 1 июля в Пензе также начали работать подвозящие маршруты № 2а, 6, 10, 26, 75, 80 и изменился маршрут автобусов № 54.

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