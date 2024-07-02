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Общество

Мэрия опубликовала график приема участников СВО на июль

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Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей на июль.

Посетителей будут ждать 4, 11, 18 и 25 июля в 15:00 в кабинете № 129 здания мэрии на площади Маршала Жукова, 4.

Записаться можно по телефону 46-08-40.

Прием ведет заместитель главы администрации города при участии представителей военных комиссариатов, руководителей управления образования, социального управления, центра занятости населения, учреждений здравоохранения.

Встречи проводятся еженедельно с 14 сентября 2023 года.

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