Мэрия опубликовала график приема участников СВО на июль

Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей на июль.
Посетителей будут ждать 4, 11, 18 и 25 июля в 15:00 в кабинете № 129 здания мэрии на площади Маршала Жукова, 4.
Записаться можно по телефону 46-08-40.
Прием ведет заместитель главы администрации города при участии представителей военных комиссариатов, руководителей управления образования, социального управления, центра занятости населения, учреждений здравоохранения.
Встречи проводятся еженедельно с 14 сентября 2023 года.