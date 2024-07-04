В Пензенской области внесли изменения в указ о беспилотниках

В Пензенской области внесены изменения в указ о запрете использования беспилотников. Соответствующий документ 2 июля подписал врио губернатора Николай Симонов.
Расширился перечень исключительных случаев, в которых запуск БПЛА разрешается. Теперь в нем 7 пунктов. Беспилотники могут применяться:
- органами государственной власти и местного самоуправления в рамках возложенных на них функций;
- иными организациями и физическими лицами по договорам с вышеназванными органами;
- организациями оборонно-промышленного комплекса для инициативного создания новой продукции;
- для обеспечения безопасности трубопроводного и железнодорожного транспорта;
- для обслуживания организаций агропромышленного комплекса;
- для обеспечения задач ФСБ РФ, ФСО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, Росгвардии и Минобороны РФ;
- на основании разрешения Министерства общественной безопасности Пензенской области в установленном им порядке.
Запрет действует до снятия режима базовой готовности, введенного в Пензенской области в октябре 2022 года. Он подразумевает усиленную охрану общественного порядка, особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.