Пензенцы - участники СВО бесплатно доедут до медучреждений

13.07.2024 | 16:04

В Пензенской области участников СВО, ставших инвалидами в результате полученной боевой травмы, будут бесплатно возить в медучреждения и по другим объектам инфраструктуры.

Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указывается, что именно считается в данном случае объектами инфраструктуры. Помимо медицинских организаций, это здания исполнительных органов Пензенской области, органов местного самоуправления, территориальные отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ, офисы МФЦ, организаций соцобслуживания, санатории, учреждения реабилитации и абилитации инвалидов, бюро медико-социальной экспертизы.

Также участников СВО бесплатно отвезут в банки, почтовые отделения, образовательные учреждения, на вокзалы, в аэропорт, фотостудии, на объекты культуры и туризма и в отделение фонда «Защитники отечества».

Для участников СВО предусмотрен специальный транспорт, оборудованный подъемником. Количество поездок ограничено - не чаще 4 раз в месяц.

«Пятая и последующие поездки в текущем месяце могут осуществляться за плату по тарифам, утвержденным ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации», - говорится в документе.

Постановление вступит в силу, как только его примут, подпишут и разместят на портале регионального правительства.